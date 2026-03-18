Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di non aver sentito Alfonso Signorini da tempo, commentando la sua uscita dai palinsesti Mediaset. La relazione tra i due si è interrotta più volte nel corso degli anni, con Berlusconi che aveva già escluso Signorini nel 2012 dopo alcuni fallimenti televisivi. A marzo Signorini ha lasciato anche la direzione editoriale del settimanale Chi, di Mondadori.

Già nel 2012, a dirla tutta, Pier Silvio aveva liquidato Signorini dai palinsesti, dopo i disastri di Kalispera, di Chef per un giorno e l’addio a Verissimo A inizio marzo Alfonso Signorini ha lasciato la direzione editoriale del settimanale Chi, di Mondadori. E a fine dicembre 2025 lo stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mediaset, Pier Silvio Berlusconi liquida freddamente Alfonso Signorini: "Non lo sento da tempo", e non è la prima volta

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