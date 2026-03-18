Pier Silvio Berlusconi ha partecipato a un evento a Cologno Monzese, dove ha parlato di diversi argomenti. Ha invitato Fiorello a unirsi a loro e ha detto di non aver sentito Alfonso Signorini da tempo, mentre ha dichiarato di provare solo odio nei confronti di Fabrizio Corona. Durante l'incontro con la stampa, ha toccato anche temi legati al referendum sulla giustizia.

Dal referendum sulla giustizia ad Alfonso Signorini fino a Fabrizio Corona e Fiorello: è un Pier Silvio Berlusconi a ruota libera quello intervenuto a Cologno Monzese durante un incontro con la stampa. “Dall’ultima volta che ci siamo visti – esordisce l’ad di Mediaset – è scoppiata una guerra, una cosa terribile per tutti e per l’economia. A oggi, tolte le reazioni di Borsa prevedibili, noi non abbiamo grandi warning rispetto al prossimo futuro. Primo trimestre dell’anno raccolta molto faticosa, in Italia Germania e Spagna. Già a marzo segnali positivi. Speriamo che questa guerra si risolva nel più breve tempo possibile”. Sul bilancio delle reti Mediaset, Berlusconi jr. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pier Silvio Berlusconi: “Fiorello venga da noi. Non sento Signorini da tempo, da Corona solo odio”

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