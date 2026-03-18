Venerdì 20 marzo alle 17,30 a Palomar si terrà la presentazione del libro “Due monologhi lucani” di Roberto Riviello, inserita nel calendario del Marzo per le donne e delle Piazze del sapere. L’evento si concentra su Medea e Grete Samsa, figure femminili che vengono raccontate attraverso voci che superano il silenzio. La discussione si svolge in un contesto culturale dedicato alla riflessione sulle narrazioni femminili.

Arezzo, 18 marzo 2025 – . Venerdì 20 marzo alle 17,30 a Palomar la presentazione del libro “Due monologhi lucani” di Roberto Riviello nell’ambito del Marzo per le donne e delle Piazze del sapere. Venerdì 20 marzo, alle 17,30, Palomar – Casa della cultura ospita un nuovo appuntamento del cartellone Marzo per le donne e della rassegna Piazze del sapere dal titolo “Medea e Grete Samsa. Voci di donne oltre il silenzio”, con la presentazione del libro “Due monologhi lucani” di Roberto Riviello. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Unicoop Firenze, sezione soci Coop di San Giovanni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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