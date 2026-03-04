All' Hub Too il caleidoscopio di voci femminili de Il lavoro delle donne le donne per il lavoro

All'Hub Too si è svolto un evento dedicato alle voci femminili intitolato “Il lavoro delle donne, le donne per il lavoro”. Organizzato da Legacoop Emilia Ovest con il patrocinio del Comune di Piacenza, l’iniziativa ha visto la partecipazione di professioniste, amministratrici, imprenditrici e rappresentanti della società civile. Durante il pomeriggio sono state condivise esperienze e testimonianze legate al ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Promosso da Legacoop, sono intervenute professioniste, amministratrici, imprenditrici e rappresentanti della società civile Un coro di voci provenienti dal mondo della cooperazione, dell'impresa, delle istituzioni e della comunità, in cui sono emerse storie e testimonianze che hanno disegnato un caleidoscopio di esperienze femminili nel lavoro. Il dialogo ha messo al centro i temi della leadership, dell'equità, dell'empowerment e della partecipazione, fondamentali per costruire comunità più inclusive e capaci di riconoscere il valore delle competenze e della prospettiva delle donne. A guidare il confronto sono state Antonietta Serri, Legacoop Emilia Ovest, e la giornalista Marzia Foletti, che hanno accompagnato il pubblico attraverso le riflessioni delle protagoniste in un dialogo ricco di spunti e prospettive.

