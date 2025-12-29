Blitz della Polizia Locale a Porta Portese | maxi sequestro di merce contraffatta

Nella giornata del 29 dicembre 2025, la Polizia Locale di Roma ha condotto un intervento a Porta Portese, sequestrando oltre 500 articoli tra cui merce contraffatta di marchi noti e materiali di scarto provenienti da attività di spoglio. Questa operazione fa parte delle attività di controllo volte a contrastare l’abusivismo e l’illegalità nei mercati e nelle aree pubbliche della città.

Roma, 29 dicembre 2025 – Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo e di illegalità sul territorio, a partire dalle aree maggiormente colpite dalle azioni illecite: ieri ennesimo intervento al mercato domenicale di Porta Portese, dove gli agenti del XII Gruppo Monteverde hanno posto sotto sequestro oltre 500 articoli, in gran parte merce contraffatta di noti marchi della moda, come borse, giacche e portafogli, oltre a 4 metri cubi di ciarpame, frutto principalmente dell’attività di rovistaggio dai cassonetti dei rifiuti. Nel corso delle attività, volte a scoraggiare tali fenomeni, nonché a tutelare gli operatori che esercitano nel rispetto delle regole, denunciato un cittadino senegalese di 45 anni, in quando dedito alla vendita illegale di merce contraffatta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

