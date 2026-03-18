Maxi sequestro di esplosivi | 102 kg di manufatti artigianali arrestato un uomo

La Guardia di Finanza ha sequestrato 102 chili di esplosivi artigianali durante un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo. L'intervento ha bloccato un traffico illecito di materiale esplosivo. Il sequestro è avvenuto in un'area non precisata, dove gli agenti hanno rinvenuto e confiscato i manufatti. L’individuo coinvolto è stato immediatamente arrestato.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, in San Salvatore Telesino (BN), sulla Strada Statale 372 “Telesina”, hanno sottoposto a controllo un autocarro condotto da un cittadino italiano che si mostrava agitato. Al momento dell’ispezione del vano di carico, i militari hanno rinvenuto oltre 102 chilogrammi di materiale esplosivo ed esplodente. Il conducente non era in possesso di documentazione fiscale né di autorizzazioni di pubblica sicurezza che ne attestassero provenienza e tracciabilità. Pur abilitato all’utilizzo di materiale esplodente per spettacoli pirotecnici, non era autorizzato al trasporto del materiale, dotato di spiccata capacità infiammabile ed esplosiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Maxi sequestro di esplosivi: 102 kg di manufatti artigianali, arrestato un uomo Articoli correlati Lettere, maxi sequestro in casa: 57enne arrestato con 32 kg di marijuana e munizioniTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Maxi sequestro di droga, arrestato un uomo con 9 chili di cocaina nascosti in autoAltopascio (Lucca), 10 marzo 2026 – Nove chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell’auto e usati per rifornire le principali piazze di spaccio... Approfondimenti e contenuti su Maxi sequestro di esplosivi 102 kg di... Temi più discussi: Ocean Viking ad Ancona, un centinaio i migranti sbarcati; Macelleria clandestina nel garage: migliaia di uccelli (anche rari e protetti) cacciati in laguna, munizioni e armi. Maxi operazione...; Assalto con esplosivo al bancomat di Banca Annia nella notte: boato a Rosolina; Opere d'arte rubate, scavi illegali: i Cc recuperano oltre 1500 reperti. ESPLOSIVI ANCONA Porto di Ancona, maxi sequestro di esplosivi: oltre 10 milioni di detonatori e 314mila munizioni bloccatiIl carico stava per essere imbarcato su una nave passeggeri, in violazione delle norme che vietano il trasporto di esplosivi di tale entità ... statoquotidiano.it Maxi sequestro di esplosivi al Porto di AnconaL’intervento ha permesso di bloccare una movimentazione illecita di materiale altamente pericoloso che stava per essere imbarcato su una nave traghetto ... ilmetropolitano.it Truffa del trading online, scatta il sequestro di beni: la denuncia partita da Sassari – La storia L’investitore era stato ingannato con la promessa di falsi profitti nelle criptovalute - facebook.com facebook Eseguito un sequestro patrimoniale per un valore di circa 150mila euro dai poliziotti della Divisione anticrimine della questura di Taranto, nei confronti di un noto pregiudicato del posto. poliziadistato.it/articolo/19966… #essercisempre #17marzo x.com