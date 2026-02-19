Lettere maxi sequestro in casa | 57enne arrestato con 32 kg di marijuana e munizioni

A Lettere, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno trovato in casa oltre 32 chili di marijuana, munizioni e caricatori per kalashnikov. Durante l’operazione, hanno anche sequestrato un chilo di Balistite, una polvere esplosiva creata da Nobel. La scoperta si è verificata durante una perquisizione mirata, che ha portato alla confisca di armi e materiali pericolosi. L’uomo ha tentato di nascondere la droga sotto il pavimento, ma i militari sono riusciti a trovare tutto.

Operazione dei Carabinieri a Lettere: scoperti droga, munizioni, caricatori per kalashnikov e un chilo di Balistite, la polvere da sparo inventata da Nobel. Il blitz dei Carabinieri nella tarda mattinata. Lettere – Un arresto definito "da Nobel" quello effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che nella tarda mattinata hanno fermato P. M., 57enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, i militari si sono trovati davanti a un vero e proprio deposito di droga, armi e munizioni. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Sequestrati 32 kg di marijuana e munizioni di vario calibro.