Maturità 2026 entro il 9 aprile domanda di messa a disposizione commissario esterno a Bolzano Circa 4.000 euro lordi il compenso

Entro il 9 aprile, i candidati devono presentare la domanda di messa a disposizione per diventare commissari esterni alla maturità 2026 a Bolzano. L’Intendenza scolastica locale ha bisogno di coprire alcune classi di concorso dove mancano docenti, e anche quest’anno si prevede di ricorrere alle candidature spontanee. Il compenso lordo previsto è di circa 4.000 euro.