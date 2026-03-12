Maturità 2026 entro il 9 aprile domanda di messa a disposizione commissario esterno a Bolzano Circa 4.000 euro lordi il compenso
Entro il 9 aprile, i candidati devono presentare la domanda di messa a disposizione per diventare commissari esterni alla maturità 2026 a Bolzano. L’Intendenza scolastica locale ha bisogno di coprire alcune classi di concorso dove mancano docenti, e anche quest’anno si prevede di ricorrere alle candidature spontanee. Il compenso lordo previsto è di circa 4.000 euro.
Esami di Maturità 2026: l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha la necessità di reperire commissari esterni per alcune classi di concorso in cui mancano docenti e che probabilmente anche quest'anno rimarranno scoperte e bisognerà ricorrere alle domande di messa a disposizione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: Maturità 2026, ecco le materie affidate ai docenti interni e chi dovrà presentare domanda come commissario esterno
Leggi anche: Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compenso
Tutti gli aggiornamenti su Maturità 2026 entro il 9 aprile domanda...
Temi più discussi: Esame di maturità 2026: le prove scritte degli anni precedenti, divisi per anno dal 2005; Maturità 2026, per gli studenti inizia il countdown: 100 giorni all’esame; 100 giorni alla Maturità 2026, com'è nata la tradizione di festeggiare il countdown; Orale maturità 2026: calendario, fasi e svolgimento, griglia di valutazione e voto.
10 MARZO Maturità 2026, scattano i 100 giorni: inizia il conto alla rovescia per l’Esame di StatoAl di là delle superstizioni, i 100 giorni rappresentano soprattutto un momento di condivisione e consapevolezza. statoquotidiano.it
Prove INVALSI 2026: fanno parte o no del colloquio di Maturità?Tutto sulle prove INVALSI 2026, dall'obbligo per l'ammissione al ruolo del Curriculum dello studente: ecco come pesano sul colloquio ... skuola.net
Fresca di maturità allo Scientifico e in piena pandemia — con i confini chiusi ovunque e gli aerei a terra — l’allora 19enne Linda Calistri, pistoiese d’origine, fa una mossa controintuitiva: se ne va a Forlì e s’iscrive alla scuola di volo. Vuole fare la pilota e non c’ - facebook.com facebook
100 giorni alla Maturità 2026, cosa sono e come si festeggiano x.com