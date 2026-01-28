Cosa c’entra la prevenzione del melanoma con la nuova legge sui tatuaggi?

Il Senato ha approvato una nuova legge sulla prevenzione del melanoma. La normativa va oltre la semplice informazione e introduce misure più stringenti. Ora si punta a ridurre i rischi legati ai tatuaggi, collegandoli alla salute della pelle. La decisione arriva dopo anni di attenzione crescente sul tema e mira a rafforzare la tutela dei cittadini.

Il Senato ha approvato una nuova versione del disegno di legge sulla prevenzione del melanoma, introducendo misure che vanno oltre la semplice informazione sanitaria. Il testo rafforza le campagne di sensibilizzazione, punta su screening mirati e collega in modo diretto la tutela della pelle al mondo dei tatuaggi, rendendo obbligatorio il consenso informato scritto per chi decide di farsene uno. Dopo il via libera di Palazzo Madama, la legge dovrà tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. La novità più concreta riguarda chi entra in uno studio di tatuaggi. In base alla nuova norma, i tatuatori dovranno consegnare ai clienti un documento chiaro e scritto che spiega i possibili rischi per la salute, sia legati al tatuaggio sia alla sua eventuale rimozione, oltre alle indicazioni da seguire dopo il trattamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

