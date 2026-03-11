Luisa Amatucci ha un tumore il racconto di Silvia di Un posto al sole | Scoperto per caso

Luisa Amatucci, nota attrice napoletana e volto di Silvia Graziani in Un posto al sole, ha recentemente rivelato di aver scoperto di avere un tumore in modo casuale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, senza sintomi particolari. La sua condizione è stata resa nota tramite una testimonianza pubblica, in cui ha condiviso il momento in cui ha appreso la diagnosi.

Da decenni, è parte integrante della quotidianità delle famiglie italiane. Luisa Amatucci, l'attrice napoletana che da quasi trent'anni presta il volto a Silvia Graziani nella storica soap opera di Rai3 Un posto al sole, è senza dubbio uno dei volti più amati della soap. Recentemente, la sua assenza o i cambiamenti estetici del suo personaggio avevano alimentato diversi interrogativi, ma la verità è emersa solo di recente, durante un evento dedicato alla salute. Il racconto di Luisa Amatucci. L'occasione per parlarne è stata un'iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, tenutasi lo scorso 7 marzo presso l' ospedale Andrea Tortora di Pagani, in provincia di Salerno.