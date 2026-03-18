Mattarella Salvini Bartolozzi | questa campagna referendaria è meglio di una spy story

Durante la campagna referendaria, sono stati notati diversi episodi sorprendenti, tra cui l’agitazione del Presidente Mattarella, che è stata interpretata come simbolo del fronte del Sì. La settimana ha visto anche interventi di Salvini e Bartolozzi, mentre le notizie si susseguono con continui colpi di scena. L’atmosfera si fa sempre più tesa, mentre i protagonisti si muovono tra dichiarazioni e azioni pubbliche.

di Paolo Ghion Questa campagna referendaria è ricca di colpi di scena meglio di una spy story. Lunedì viene riportata la notizia dell’impropria agitazione del Presidente Mattarella a mo’ di bandiera del fronte del Sì. Il risultato? Un po’ d’appropriata agitazione da parte dell’interessato, che ha gentilmente consigliato ai promotori d’astenersi da tali appropriazioni indebite. Curioso che la frase del post rimosso: “Siamo perfettamente d’accordo con Mattarella” calzi meglio oggi. Eppure qualche giorno fa un signore di nome Orazio Musumeci, si è presentato dinnanzi alla Presidente del Consiglio per donarle un libro durante l’incontro per il Sì, organizzato da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano e ha concluso con la frase: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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