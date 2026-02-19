Giuseppe Meloni ha commentato che la campagna referendaria non deve diventare una lotta violenta, sottolineando che il presidente Mattarella ha approvato il rispetto reciproco tra le parti. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti tensioni tra i sostenitori dei referendum e alcuni politici. Meloni ha anche commentato le parole di Macron, definendole una sorpresa, e ha ribadito che sulla giustizia serve una riforma equilibrata, che non appartiene a nessuna parte politica. La discussione si concentra ora su come mantenere il confronto civile.

«Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui Mattarella dice che è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24, ha commentato le parole del presidente della Repubblica intervenuto alla riunione ordinaria del Consiglio superiore della magistratura. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni: "La campagna referendaria non sia una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto. Le parole di Macron? Sorpresa"

