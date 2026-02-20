Meloni a SkyTg24 | La campagna referendaria non sia una lotta nel fango Bene Mattarella Macron? Sono sorpresa

Meloni ha dichiarato a SkyTg24 che la campagna referendaria non deve trasformarsi in una guerra tra fazioni. Ha espresso apprezzamento per le parole di Mattarella e ha commentato con sorpresa le posizioni di Macron. La presidente del Consiglio ha chiarito che il referendum riguarda questioni più ampie, non il governo in carica. Inoltre, ha riferito che Tajani le ha riferito di una riunione concreta sul Board of Peace. La discussione si concentra ora sui prossimi passi da intraprendere.

Una lunga intervista concessa a Sky TG24 per spiegare nei minimi particolari la posizione sua e del governo sulla giustizia e il referendum del 22 e 23 marzo, per il quale Giorgia Meloni invita gli italiani ad «andare a votare per se stessi, non per me o contro di me» perché comunque nulla cambierà per le sorti dell'esecutivo: «Saremo giudicati nel complesso delle cose fatte nel 2027, alle Politiche. Qualsiasi decisione sul referendum non inciderà sul governo». La premier, che parla a 360 gradi anche di Board of Peace, Iran, Francia, Ucraina, bollette (considera il provvedimento utilissimo), danni climatici (l'esecutivo penserà anche alla prevenzione), inizia però dal tema più caldo, la giustizia.