Mattarella | La Costituzione presidio di diritti e responsabilità Nei conflitti Carta e Onu punti di riferimento

Il presidente della Repubblica ha affermato che la Costituzione rappresenta il principale presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la comunità nazionale. In un intervento pubblico, ha sottolineato come, in un contesto geopolitico complesso, i principi fondamentali della Carta costituzionale e della Carta delle Nazioni Unite siano i punti di riferimento essenziali per orientare le scelte.

La Costituzione come “autentico presidio dei diritti e delle responsabilità” che “definiscono la nostra comunità nazionale” e che, in questo contesto geopolitico, definisce i “principi” – insieme alla Carta delle Nazioni Unite – da prendere come “saldo punto di riferimento”. Il monito arriva dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale. “In un contesto internazionale segnato da tensioni, conflitti e dal riemergere di dinamiche di contrapposizione e di aspirazioni egemoniche che turbano l’equilibrio mondiale, i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica – ha ricordato il capo dello Stato – e che trovano espressione nella nostra Carta costituzionale e si ancorano alla Carta delle Nazioni Unite sono saldo punto di riferimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “La Costituzione presidio di diritti e responsabilità. Nei conflitti Carta e Onu punti di riferimento” Articoli correlati Leggi anche: Mattarella: Costituzione autentico presidio dei diritti Leggi anche: Mattarella: di fronte aspirazioni egemoniche nel mondo Costituzione saldo riferimento Aggiornamenti e notizie su Mattarella La Costituzione presidio di... Argomenti discussi: Unità d’Italia, Mattarella: Indipendenza, sovranità e giustizia valori fondanti. Unità d’Italia, Mattarella: Costituzione presidio di diritti, le egemonie turbano equilibri mondoIl messaggio di Mattarella in occasione del 165esimo anniversario: Richiama elementi fondanti dell'identità della Repubblica: indipendenza, sovranità ... repubblica.it Mattarella: Costituzione autentico presidio dei dirittiRoma, 17 mar. (askanews) – La Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera richiama elementi fondanti dell’identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popola ... askanews.it