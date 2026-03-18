Matera accoglie Piazzolla | tango danza e stelle

Venerdì 20 marzo, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà lo spettacolo Libertango, un evento che unisce musica e danza nel segno di Astor Piazzolla. L’evento prevede una performance dedicata al compositore argentino, con artisti che si esibiranno sul palco. La serata si svolgerà interamente all’interno della struttura, coinvolgendo il pubblico presente nell’esperienza artistica.

Venerdì 20 marzo, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà lo spettacolo Libertango, un evento che unisce musica e danza nel segno di Astor Piazzolla. La serata vedrà al centro la pianista veneziana Gloria Campaner, recentemente tornata dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, affiancata dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi. Questo appuntamento rientra nella Stagione Eventi Musicali 20252026 promossa dall’Associazione Musicale Luis Bacalov insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia. L’incontro artistico si svolgerà alle ore 21.00, coincidendo con la giornata della cerimonia di apertura di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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