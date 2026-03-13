Malena e il Tango | danza e voce nel cuore di Milano

Il Teatro Manzoni di Milano ospiterà lunedì 16 marzo lo spettacolo intitolato Malena e il Tango, che combina la narrazione di Maria Grazia Cucinotta e la danza di Daiana Guspero. L’evento vede protagonisti una attrice e una ballerina che si esibiscono insieme in una performance dedicata alla musica e alla danza del tango. La serata si svolgerà nel pomeriggio, con ingresso aperto al pubblico.

Il Teatro Manzoni di Milano accoglierà lunedì 16 marzo la rappresentazione intitolata Malena e il Tango, un progetto che unisce la narrazione di Maria Grazia Cucinotta alla danza di Daiana Guspero. Lo spettacolo si svolge in un’ambientazione temporale sospesa, dove una milonga argentina diventa lo scenario per esplorare temi di seduzione, identità femminile e cortesia perduta. La collaborazione nasce da un’idea di Gianvito Pulzone, che ha individuato in Daiana l’incarnazione perfetta del ballo sudamericano. Mentre Cucinotta assume il ruolo della voce narrante che dà vita al personaggio di Malena, Guspero trasforma il corpo in strumento espressivo, offrendo una visione totale dell’arte del tango. 🔗 Leggi su Ameve.eu

