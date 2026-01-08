Casarsa anziana raggirata con la truffa del finto carabiniere

Da pordenonetoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa, è stata vittima di una truffa orchestrata attraverso la finta chiamata di un carabiniere. L'episodio si inserisce in un crescente fenomeno di raggiri ai danni degli anziani, che richiede attenzione e cautela. È importante conoscere le modalità delle truffe per proteggersi e segnalare eventuali tentativi alle autorità competenti.

Ancora una truffa ai danni degli anziani. Vittima dell'ultimo raggiro una donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa. Un malvivente, telefonando alla donna, le ha fatto credere che l'auto della marito era stata utilizzata per una rapina e le forze dell'ordine avrebbero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Con la "truffa del finto carabiniere" anziana rischia di perdere 38mila euro: denunciato un uomo

Leggi anche: Erba, anziana raggirata per 8mila euro da finto carabiniere: i veri militari arrestano il malvivente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Casarsa della Delizia, anziana truffata dal finto Carabiniere; Casarsa, anziana raggirata con la truffa del finto carabiniere; Anziana truffata, i gioielli finiscono al finto carabiniere.

Truffe agli anziani, il finto carabiniere intercettato: «Suo figlio ha investito due pedoni»

Video Truffe agli anziani, il finto carabiniere intercettato: «Suo figlio ha investito due pedoni»

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.