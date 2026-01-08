Casarsa anziana raggirata con la truffa del finto carabiniere

Una donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa, è stata vittima di una truffa orchestrata attraverso la finta chiamata di un carabiniere. L'episodio si inserisce in un crescente fenomeno di raggiri ai danni degli anziani, che richiede attenzione e cautela. È importante conoscere le modalità delle truffe per proteggersi e segnalare eventuali tentativi alle autorità competenti.

Ancora una truffa ai danni degli anziani. Vittima dell'ultimo raggiro una donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa. Un malvivente, telefonando alla donna, le ha fatto credere che l'auto della marito era stata utilizzata per una rapina e le forze dell'ordine avrebbero.

