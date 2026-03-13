Truffa del finto carabiniere anziana reagisce Due arresti dopo l' inseguimento

Due uomini sono stati arrestati a Firenze dopo un inseguimento che ha concluso la fuga dei presunti responsabili di una truffa e rapina ai danni di una donna di 71 anni. La vicenda si è verificata quando i due si sono presentati come carabinieri e hanno tentato di raggirare l’anziana, che ha reagito prontamente.

Si è conclusa con l'arresto di due uomini la fuga dei presunti responsabili della truffa e della rapina ai danni di un'anziana di 71 anni avvenuta a Firenze. L'episodio risale alla tarda mattinata del 10 marzo 2026 e ha visto entrare in azione la tecnica dei finti appartenenti alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, la donna era stata contattata telefonicamente da alcuni complici che, fingendosi militari, le avevano annunciato un imminente controllo. Con il pretesto di una presunta indagine su una rapina, le era stato detto che i suoi gioielli dovevano essere verificati. Poco dopo alla porta dell'abitazione si è presentato un uomo che si è qualificato come "appuntato dei carabinieri".