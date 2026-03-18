Massacrata Orrore nella città italiana la notizia poco fa Chi è stato

Nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo, a Bergamo, una donna di 42 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione in via Pescaria, vicino allo stadio. La donna è stata uccisa con coltellate. Gli investigatori sono sul posto e stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande scalpore nella città.

Femminicidio a Bergamo nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo: una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate all’interno di un’abitazione in via Pescaria, nella zona dello stadio. In base alle prime informazioni, a colpirla sarebbe stato il marito. La coppia, secondo quanto emerso nelle fasi iniziali, sarebbe composta da cittadini italiani. Il movente è ancora al vaglio degli inquirenti; tra gli elementi valutati c’è l’ipotesi che i due fossero in fase di separazione. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. È stato quindi preso in carico dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. I primi riscontri sull’omicidio in via Pescaria. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Massacrata”. Orrore nella città italiana, la notizia poco fa. Chi è stato Articoli correlati “Lasciate subito le case!”. Paura nella città italiana: è successo poco fa, rischio crolliNel quartiere di Bagnoli, nella tarda serata di sabato 3 gennaio, una tubatura dell’acquedotto è improvvisamente esplosa provocando un grave dissesto... Tv italiana sotto choc, morta Patrizia De Blanck: la notizia poco faIl mondo dello spettacolo italiano saluta una figura che per decenni ha incarnato un’idea precisa di eleganza, mondanità e libertà di spirito.