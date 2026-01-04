Lasciate subito le case! Paura nella città italiana | è successo poco fa rischio crolli

Da tvzap.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 3 gennaio, nel quartiere di Bagnoli, un’esplosione di una tubatura dell’acquedotto ha causato un grave dissesto stradale e il rischio di crolli. Le autorità hanno invitato i residenti a lasciare immediatamente le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. La situazione è in fase di valutazione e gestione, mentre si lavora per ripristinare la situazione e prevenire ulteriori danni.

Nel quartiere di Bagnoli, nella tarda serata di sabato 3 gennaio, una tubatura dell’acquedotto è improvvisamente esplosa provocando un grave dissesto del manto stradale e un conseguente rischio di crolli. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura di via Silio Italico, all’incrocio con via Eurialo, e l’intera zona interessata è stata delimitata e recintata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici degli enti competenti. L’area è attualmente interdetta al traffico e resterà chiusa fino a nuova comunicazione. Rottura della tubatura a Bagnoli: area transennata e monitorata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lasciate subito le case paura nella citt224 italiana 232 successo poco fa rischio crolli

© Tvzap.it - “Lasciate subito le case!”. Paura nella città italiana: è successo poco fa, rischio crolli

Leggi anche: Scossa di terremoto poco fa, localizzata proprio lì: ancora paura, tremori in città

Leggi anche: Choc nella città italiana, lo sfregio a Giorgia Meloni ai mercatini di Natale: cosa è successo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il mistero dell'allarme scattato al parcheggio del centro commerciale: Lasciate i carrelli e uscite. Cosa è successo.

Roissy : révélations sur la sécurité, cockpit et trafic de l’aéroport de demain – Documentaire GPN

Video Roissy : révélations sur la sécurité, cockpit et trafic de l’aéroport de demain – Documentaire GPN

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.