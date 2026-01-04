Lasciate subito le case! Paura nella città italiana | è successo poco fa rischio crolli

Nella serata di sabato 3 gennaio, nel quartiere di Bagnoli, un’esplosione di una tubatura dell’acquedotto ha causato un grave dissesto stradale e il rischio di crolli. Le autorità hanno invitato i residenti a lasciare immediatamente le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. La situazione è in fase di valutazione e gestione, mentre si lavora per ripristinare la situazione e prevenire ulteriori danni.

Nel quartiere di Bagnoli, nella tarda serata di sabato 3 gennaio, una tubatura dell'acquedotto è improvvisamente esplosa provocando un grave dissesto del manto stradale e un conseguente rischio di crolli. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura di via Silio Italico, all'incrocio con via Eurialo, e l'intera zona interessata è stata delimitata e recintata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici degli enti competenti. L'area è attualmente interdetta al traffico e resterà chiusa fino a nuova comunicazione.

