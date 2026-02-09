Tv italiana sotto choc morta Patrizia De Blanck | la notizia poco fa

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. La donna, nota per il suo stile e la personalità forte, se ne va dopo decenni passati sotto i riflettori. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici, colleghi e fan che l’hanno sempre ammirata per la sua eleganza e il suo carattere deciso. Ora il mondo dello spettacolo si stringe intorno alla famiglia, mentre si aspetta di conoscere i dettagli delle cause.

Il mondo dello spettacolo italiano saluta una figura che per decenni ha incarnato un’idea precisa di eleganza, mondanità e libertà di spirito. La notizia è arrivata in punta di piedi, senza clamore, come del resto era stato l’ultimo tratto della sua vita. A 85 anni se n’è andata Patrizia De Blanck, la “soubrette dal sangue blu” che aveva attraversato epoche diverse della televisione e della cronaca rosa, lasciando un segno riconoscibile fatto di carattere, ironia e autenticità. Per molto tempo, attorno alle sue condizioni di salute, non era trapelato nulla. Nessuna apparizione pubblica, nessun commento, nessuna indiscrezione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

