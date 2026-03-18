Marzo 2026 | sconto auto fino al 36% per Dacia e guida sicura

A marzo 2026, Dacia offre uno sconto fino al 36% sulle polizze di responsabilità civile per chi decide di rinnovare l’assicurazione auto in quel periodo. La promozione mira a incentivare i clienti a scegliere questa marca, accompagnata anche da corsi di guida sicura che vengono promossi in concomitanza. La campagna si rivolge ai proprietari di veicoli interessati a risparmiare sulla copertura assicurativa.

Il mese di marzo del 2026 si presenta come una finestra temporale strategica deve rinnovare la copertura assicurativa del proprio veicolo, offrendo opportunità di risparmio concreto fino al 36% sul costo della polizza Responsabilità Civile. Questa possibilità è resa disponibile dalla compagnia Verti, parte del gruppo MAPFRE, che ha strutturato un’offerta mirata verso automobilisti specifici che soddisfano precisi criteri di eleggibilità. L’iniziativa non si limita a uno sconto generico, ma richiede il rispetto di condizioni rigorose legate alla storia del conducente e alle caratteristiche del mezzo da assicurare. L’accesso al massimo livello di riduzione tariffaria dipende dall’adesione a un insieme di requisiti tecnici e comportamentali definiti chiaramente dal fornitore del servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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