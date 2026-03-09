Verti | fino al 36% di sconto su Dacia nuove e guida pulita

Verti, compagnia assicurativa del gruppo MAPFRE, ha annunciato una promozione che consente di ottenere uno sconto fino al 36% sul prezzo delle polizze per veicoli Dacia nuove. L’offerta riguarda specificamente le auto di nuova immatricolazione e si applica alle polizze auto stipulate attraverso la compagnia. L'iniziativa mira a incentivare l'acquisto di veicoli Dacia con tariffe più vantaggiose.

Verti, la compagnia assicurativa del gruppo MAPFRE, ha lanciato un’offerta che permette di ridurre il costo della polizza auto fino al 36% rispetto ai listini standard. L’iniziativa è attiva dal 9 marzo 2026 e scade il 18 maggio dello stesso anno. Per accedere allo sconto massimo sono richiesti requisiti precisi: essere un nuovo cliente, possedere una Dacia immatricolata dopo l’1 agosto 2025, avere la prima classe di merito con undici anni senza sinistri e includere garanzie accessorie come incendio, furto e assistenza stradale. Oltre alla promozione principale, esiste uno sconto strutturale del 10% riservato esclusivamente all’acquisto online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

