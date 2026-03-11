Verti | 36% di sconto su RC Auto per nuove Dacia

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 10:57, Verti ha annunciato uno sconto del 36% sulle polizze RC Auto. L’offerta riguarda nuove Dacia e si applica solo se vengono rispettati specifici requisiti relativi al veicolo e alla storia assicurativa. L’iniziativa mira a incentivare l’acquisto di polizze per le auto di questo marchio.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 10:57, l'offerta di Verti propone uno sconto del 36% sulle polizze RC Auto rispetta precisi requisiti legati al veicolo e alla storia assicurativa. Questa promozione, valida fino al 18 maggio, si rivolge a nuovi clienti che assicurano una Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2026, senza incidenti negli ultimi undici anni e con garanzie accessorie aggiuntive. Oltre alla promo principale, è sempre attivo un ribasso del 10% effettua il preventivo e l'acquisto direttamente sul sito ufficiale. La procedura richiede circa quindici secondi per ottenere un preventivo online, bastando inserire la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.