Martina Franca | incendio in casa un uomo trasportato all’ospedale Da dettagliare le cause

Un incendio si è sviluppato in un appartamento vicino a corso dei Mille a Martina Franca, coinvolgendo un uomo che è stato trasportato all’ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio devono ancora essere accertate, mentre i soccorritori hanno lavorato per gestire la situazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti nell’appartamento che si trova a ridosso di corso dei Mille, va Martina Franca. Nella casa in cui si è sviluppato l’incendio un solo occupante. È stato trasportato all’ospedale, verosimilmente intossicato. Da dettagliarne le condizioni così come le cause dell’incendio verificatosi nel primo pomeriggio. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: incendio in casa, un uomo trasportato all’ospedale Da dettagliare le cause Articoli correlati Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino. Cade da una scaletta a pioli e sbatte la testa: un uomo trasportato in ospedaleBRINDISI - È caduto da una scaletta a pioli, mentre faceva un lavoretto presso la propria abitazione. Contenuti e approfondimenti su Martina Franca Temi più discussi: Martina Franca, protezione civile: associazione nazionale carabinieri a scuola; Esplosione nel centro storico di Martina Franca: danneggiata un’abitazione, ipotesi fuga di gas; Esplosione nel centro storico, palazzina sventrata da una bombola di gas: un ferito; Sicurezza a scuola: gli studenti di Martina Franca imparano come affrontare terremoti, alluvioni e incendi. Incendio a Martina Franca: canadair in azione evita la distruzione di 90 ettari di vegetazioneTARANTO - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un’area boschiva e di macchia mediterranea a Martina Franca, in provincia di Taranto, vicino alla masseria Manampola. Le fiamme, riferisce ... lagazzettadelmezzogiorno.it Martina Franca, incendiò i mezzi di due imprenditori nonostante fosse ai domiciliari: 37enne va in carcereFASANO - Dai domiciliari al carcere, quello di Bari. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Monopoli hanno prelevato F.L., 37 anni, monopolitano ma fasanese di adozione, dalla sua ... lagazzettadelmezzogiorno.it Domenica 22 marzo il Corpo Ambientale Nazionale Martina Franca con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Comitato Chiesa SS.Cosimo dello Scagno, Legambiente Valle D' - facebook.com facebook