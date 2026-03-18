Martina Franca | incendio in casa un uomo trasportato all’ospedale Da dettagliare le cause

Da noinotizie.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato in un appartamento vicino a corso dei Mille a Martina Franca, coinvolgendo un uomo che è stato trasportato all’ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio devono ancora essere accertate, mentre i soccorritori hanno lavorato per gestire la situazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti nell’appartamento che si trova a ridosso di corso dei Mille, va Martina Franca. Nella casa in cui si è sviluppato l’incendio un solo occupante. È stato trasportato all’ospedale, verosimilmente intossicato. Da dettagliarne le condizioni così come le cause dell’incendio verificatosi nel primo pomeriggio.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

martina franca incendio in casa un uomo trasportato all8217ospedale da dettagliare le cause
© Noinotizie.it - Martina Franca: incendio in casa, un uomo trasportato all’ospedale Da dettagliare le cause

Articoli correlati

Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino.

Cade da una scaletta a pioli e sbatte la testa: un uomo trasportato in ospedaleBRINDISI - È caduto da una scaletta a pioli, mentre faceva un lavoretto presso la propria abitazione.

Contenuti e approfondimenti su Martina Franca

Temi più discussi: Martina Franca, protezione civile: associazione nazionale carabinieri a scuola; Esplosione nel centro storico di Martina Franca: danneggiata un’abitazione, ipotesi fuga di gas; Esplosione nel centro storico, palazzina sventrata da una bombola di gas: un ferito; Sicurezza a scuola: gli studenti di Martina Franca imparano come affrontare terremoti, alluvioni e incendi.

Incendio a Martina Franca: canadair in azione evita la distruzione di 90 ettari di vegetazioneTARANTO - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un’area boschiva e di macchia mediterranea a Martina Franca, in provincia di Taranto, vicino alla masseria Manampola. Le fiamme, riferisce ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Martina Franca, incendiò i mezzi di due imprenditori nonostante fosse ai domiciliari: 37enne va in carcereFASANO - Dai domiciliari al carcere, quello di Bari. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Monopoli hanno prelevato F.L., 37 anni, monopolitano ma fasanese di adozione, dalla sua ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.