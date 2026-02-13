De Roon ospite speciale a Casa Olanda per Milano Cortina 2026 | il racconto visita del calciatore dell’Atalanta

Marten De Roon ha visitato Casa Olanda a Milano il 12 febbraio, attirando l’attenzione con il suo racconto sulla visita e la sua passione per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Il calciatore dell’Atalanta ha condiviso dettagli sulla preparazione dei Paesi Bassi e sul suo entusiasmo per l’evento, che coinvolge anche lo sport oltre al calcio. La sua presenza ha portato un’energia speciale all’iniziativa, con i fan che hanno potuto incontrarlo di persona.

De Roon presente alle Olimpiadi invernali per tifare l'Olanda
Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un volto decisamente speciale sugli spalti dello Speed Skating Stadium di Rho. Tifo nerazzurro alle Olimpiadi Presente il centrocampista e capitano del ...
Olimpiadi: siete già stati a Casa Olanda
Olimpiadi, sorpresa a Casa Olanda: arriva la star Jutta Leerdam. Salti e balli sul palco per i tifosi