Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi | finale decisa a tavolino Senegal beffato

Il Marocco ha ottenuto la vittoria nella finale di Coppa d’Africa, che si è conclusa a tavolino dopo più di due mesi di attesa. La partita, originariamente prevista per la finale, non si è disputata sul campo e il risultato è stato deciso senza incontri diretti. Oggi, martedì, il verdetto ufficiale è stato comunicato dopo il lungo procedimento.

(Adnkronos) – Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa. con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del campo, che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 ai supplementari con il gol di Gueye, è stata la Caf, la Federazione africana, accogliendo il ricordo di quella marocchina e. L'articolo Marocco vince Coppa d’Africa. dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino Leggi anche: Coppa d’Africa 2026, il Senegal vince una finale folle: Marocco sconfitto 1-0 PAZZESCO FINALE DI COPPA D’AFRICA IN CAOS TOTALE #youtubeshorts #shorts #senegal #marocco #hakimi Approfondimenti e contenuti su Marocco vince Argomenti discussi: Protesta choc in Turchia: via dal campo come in Coppa d’Africa – VIDEO. Incredibile: tolta la Coppa d'Africa al Senegal, vince il Marocco a tavolino. I dettagli di una decisione storicaDichiarata la sconfitta a tavolino del Senegal, dopo la finale della Coppa d'Africa contro il Marocco. Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento d ... corrieredellosport.it Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino la finale contro il SenegalColpo di scena clamoroso nella Coppa d’Africa. Il Jury d’Appel della CAF ha accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina e ha deciso di assegnare la finale a tavolino al Marocco con il ... msn.com