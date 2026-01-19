Coppa d’Africa 2026 il Senegal vince una finale folle | Marocco sconfitto 1-0

Il Senegal ha conquistato la Coppa d’Africa 2026 battendo il Marocco 1-0 a Rabat. La finale è stata caratterizzata da momenti di tensione e proteste, con la squadra di Pape Thiaw che ha abbandonato il campo in seguito al rigore assegnato ai padroni di casa. La partita si è conclusa con un penalty sbagliato da Brahim Diaz, contribuendo alla vittoria senegalese.

La finale della Coppa d’Africa ha visto il Senegal vincere contro il Marocco per 1-0 ai supplementari. La partita, intensa e combattuta, ha regalato momenti di suspense fino al fischio finale. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per il team senegalese, consolidando la propria posizione nel panorama calcistico africano. Senegal-Marocco (Finale Coppa d’Africa, 18-01-2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Il 18 gennaio 2026 alle ore 20:00 si svolge la finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco. In questa occasione si affrontano le formazioni ufficiali, con focus su quote e pronostici. La partita rappresenta l'ultimo atto del torneo, con le due squadre guidate da giocatori di rilievo come Mané e Hakimi. Un incontro che chiude una competizione ricca di emozioni e valore sportivo.

#Calcio Nella finale della Coppa d'Africa trionfa il Senegal, per la seconda volta nella sua storia, battendo per 1-0 il Marocco ai supplementari. Caos nell'ultima parte del match per due decisioni arbitrali: prima un gol annullato ai vincitori per una leggera tratt - facebook.com facebook

