Maurizio Marinella | la moda come linguaggio d’arte non solo abbigliamento

Maurizio Marinella, noto imprenditore napoletano, ha partecipato a un evento a Napoli organizzato da McArthurGlen La Reggia Designer Outlet in collaborazione con Ipsos Doxa. Durante l’incontro, ha parlato di come la moda possa essere considerata un linguaggio d’arte, non soltanto un modo per vestirsi. Marinella ha spiegato che il suo lavoro va oltre il semplice abbigliamento, cercando di trasmettere emozioni e cultura attraverso le sue creazioni.

Maurizio Marinella, imprenditore napoletano di fama internazionale, è il protagonista dell'evento presentato a Napoli per l'analisi realizzata da McArthurGlen La Reggia Designer Outlet in collaborazione con Ipsos Doxa. L'evento, tenutosi a margine della presentazione dell'indagine sul comportamento dei consumatori tra i 50 e i 65 anni, ha permesso di svelare come la moda possa essere interpretata come linguaggio d'identità, non soltanto come abbigliamento. L'intera discussione è stata condotta a NapHub, nella splendida palazzina liberty di via Riviera di Chiaia 9a, in occasione di un evento di presentazione della ricerca condotta per comprendere l'evoluzione dei consumi in Italia.

