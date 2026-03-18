Maria Antonietta Cutillo morta col cellulare in vasca | caricabatteria cinese non a norma chiesto processo per 6 persone

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni dopo la morte di Maria Antonietta Cutillo, avvenuta mentre si trovava in vasca con il cellulare, la Procura ha chiesto il processo per sei persone. Il motivo è l’uso di un caricabatterie cinese non a norma, che si presume abbia contribuito all’incidente. Sono contestati reati di omicidio colposo e frode in commercio.

A tre anni dai fatti, la Procura contesta omicidio colposo e frode in commercio per un caricabatterie ritenuto non conforme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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