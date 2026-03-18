Maria Antonietta Cutillo morta col cellulare in vasca | caricabatteria cinese non a norma chiesto processo per 6 persone

Tre anni dopo la morte di Maria Antonietta Cutillo, avvenuta mentre si trovava in vasca con il cellulare, la Procura ha chiesto il processo per sei persone. Il motivo è l’uso di un caricabatterie cinese non a norma, che si presume abbia contribuito all’incidente. Sono contestati reati di omicidio colposo e frode in commercio.

A tre anni dai fatti, la Procura contesta omicidio colposo e frode in commercio per un caricabatterie ritenuto non conforme. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sedicenne folgorata dal caricabatteria, indagini chiuse: in sei verso il processo Pratola Serra, appalti e favori: chiesto il processo per quattro personeSecondo la Procura di Napoli, per un periodo l’amministrazione comunale di Pratola Serra avrebbe operato seguendo logiche non riconducibili... Una raccolta di contenuti su Maria Antonietta Cutillo Temi più discussi: Morta folgorata a 16 anni: ora cinque imputati rischiano il processo; Avellino, morì folgorata a 16 anni mentre era al cellulare nella vasca da bagno: il caricabatterie era fuori norma. In sei verso il giudizio; Morì folgorata nella vasca a causa del caricabatterie: cinque verso il processo. Maria Antonietta morì folgorata a 16 anni mentre era al cellulare nella vasca: il caricabatterie era fuori norma. In sei rischiano il processoA tre anni dalla tragica morte di Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne deceduta nel maggio 2023 a Montefalcione, in provincia di Avellino, la Procura compie ... thesocialpost.it Morì folgorata mentre era al telefono nella vasca: il caricabatterie era fuori norma. In 6 verso il giudizioMaria Antonietta Cutillo, 16 anni, era al telefono con un'amica. Rischiano il processo tre importatori cinesi, due imprenditori e un negoziante italiani ... msn.com La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio di tre importatori cinesi del prodotto e due italiani per omicidio colposo, avrebbero causato il decesso della sedicenne di Montefalcione Maria Antonietta Cutillo - facebook.com facebook