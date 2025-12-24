Pratola Serra appalti e favori | chiesto il processo per quattro persone
Secondo la Procura di Napoli, per un periodo l’amministrazione comunale di Pratola Serra avrebbe operato seguendo logiche non riconducibili all’interesse pubblico. Su questa ipotesi si fonda la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Immacolata Sica, che riguarda quattro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Favori per gli appalti in due Comuni, le intercettazioni entrano nel processo
Leggi anche: Lotto, vinti 100.000 euro a Pratola Serra
Appalti e favori in cambio di voti per le Regionali, chiesto rinvio a giudizio per ex sindaco e fratello - Il prossimo 28 gennaio compariranno davanti al gip gli indagati nell'inchiesta sul Comune di Pratola Serra: il pm del Tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis, ha chiesto i rinvio a giudizio per 14 ... fanpage.it
LA CASA DI BABBO NATALE A PRATOLA SERRA Un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli (e non solo!) vi aspetta al Palasport di Pratola Serra. 23 dicembre 10:00 – 13:30 16:00 – 19:30 24 dicembre 10:00 – 13:30 Ingresso grat - facebook.com facebook
Nel pomeriggio di ieri, allo stadio 'Modestino De Cicco' di Pratola Serra (AV), si è tenuta la Festa di Natale riservata alle categorie dell'attività di base, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Avellino in collaborazione con SGS FIGC Buon Natale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.