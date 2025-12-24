Pratola Serra appalti e favori | chiesto il processo per quattro persone

Secondo la Procura di Napoli, per un periodo l’amministrazione comunale di Pratola Serra avrebbe operato seguendo logiche non riconducibili all’interesse pubblico. Su questa ipotesi si fonda la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Immacolata Sica, che riguarda quattro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Appalti e favori in cambio di voti per le Regionali, chiesto rinvio a giudizio per ex sindaco e fratello - Il prossimo 28 gennaio compariranno davanti al gip gli indagati nell'inchiesta sul Comune di Pratola Serra: il pm del Tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis, ha chiesto i rinvio a giudizio per 14 ... fanpage.it

