Marco Giallini operato al femore i colleghi | Caduto perché un cane gli è saltato addosso

Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al femore presso l'ospedale Parini di Aosta. L'attore si trova nel capoluogo valdostano per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone'. Secondo quanto riferito dai colleghi, l'incidente sarebbe avvenuto quando un cane gli è saltato addosso, provocando la caduta.

(Adnkronos) – Marco Giallini è stato operato all'ospedale Parini di Aosta. Si trova nel capoluogo della Valle d'Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone'. "L'operazione è andata bene e il nostro amico si riprenderà molto presto", dicono i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino in un video postato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Una selezione di notizie su Marco Giallini

Temi più discussi: Marco Giallini operato al Parini: protesi all’anca dopo la caduta in centro ad Aosta; Marco Giallini in ospedale dopo una caduta durante le riprese della serie tv Rocco Schiavone; Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successo; Marco Giallini operato al femore dopo l’incidente: Un cane gli è saltato addosso.

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Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successoL’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: È inciampato ed è finito a terra con violenza ... libero.it

Leggo. . Sono ore di apprensione per i fan di Marco Giallini. L'attore è stato vittima di un brutto incidente, che lo ha costretto a subire un delicato intervento chirurgico. Le prime notizie parlavano di una violenta caduta nei pressi dell'hotel, dove alloggiava mentr - facebook.com facebook

Paura ad Aosta per Marco Giallini: l'attore romano, impegnato nelle riprese della settima stagione della serie tv Rocco Schiavone, è inciampato mentre camminava vicino al suo hotel, cadendo violentemente a terra. Avrebbe riportato una frattura del femore. x.com