Marco Giallini operato al femore ad Aosta l’amicizia di Frezza e Sorrentino | Nun t’accannamo Fermate le riprese di Rocco Schiavone 7

Da cultweb.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento al femore presso l’ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente. La produzione della settima stagione di Rocco Schiavone ha deciso di sospendere le riprese fino a nuovo avviso. Nel frattempo, l’amicizia tra Frezza e Sorrentino si è manifestata con una frase rivolta a Giallini, che ha coinvolto anche la frase “Nun t’accannamo”.

Marco Giallini è stato operato all’ospedale Parini di Aosta dopo un incidente che ha costretto la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone a interrompere le riprese. L’attore romano, amatissimo dal pubblico televisivo italiano, si trovava nel capoluogo valdostano proprio per girare i nuovi episodi della fiction Rai tratta dalle opere di Antonio Manzini. L’ incidente è avvenuto in piazza Chanoux, nel centro di Aosta, subito dopo che Giallini era uscito dall’hotel dove alloggia durante le riprese. Secondo quanto riportato dai colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino in un video pubblicato sui social, un cane gli è saltato addosso facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - Marco Giallini operato al femore ad Aosta, l’amicizia di Frezza e Sorrentino: “Nun t’accannamo”. Fermate le riprese di Rocco Schiavone 7

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