Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento al femore presso l’ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente. La produzione della settima stagione di Rocco Schiavone ha deciso di sospendere le riprese fino a nuovo avviso. Nel frattempo, l’amicizia tra Frezza e Sorrentino si è manifestata con una frase rivolta a Giallini, che ha coinvolto anche la frase “Nun t’accannamo”.

Marco Giallini è stato operato all’ospedale Parini di Aosta dopo un incidente che ha costretto la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone a interrompere le riprese. L’attore romano, amatissimo dal pubblico televisivo italiano, si trovava nel capoluogo valdostano proprio per girare i nuovi episodi della fiction Rai tratta dalle opere di Antonio Manzini. L’ incidente è avvenuto in piazza Chanoux, nel centro di Aosta, subito dopo che Giallini era uscito dall’hotel dove alloggia durante le riprese. Secondo quanto riportato dai colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino in un video pubblicato sui social, un cane gli è saltato addosso facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Marco Giallini operato al femore ad Aosta, l’amicizia di Frezza e Sorrentino: “Nun t’accannamo”. Fermate le riprese di Rocco Schiavone 7

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Brutto incidente per Marco Giallini, operato d’urgenza: a rischio le riprese di Rocco Schiavone 7Notizia di oggi: Marco Giallini si è fratturato una gamba ad Aosta e la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone è ora in bilico.

Contenuti utili per approfondire Marco Giallini

Temi più discussi: Marco Giallini operato al Parini: protesi all’anca dopo la caduta in centro ad Aosta; Marco Giallini in ospedale dopo una caduta durante le riprese della serie tv Rocco Schiavone; Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successo; Marco Giallini operato al femore dopo l’incidente: Un cane gli è saltato addosso.

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«Nella buona e nella cattiva sorte sempre insieme, nun t’accannamo. L’amicizia si vede nel momento del bisogno e noi ci siamo». Con queste parole Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno voluto stare vicino a Marco Giallini dopo l’incidente che lo ha visto pr - facebook.com facebook

Marco #Giallini ha ricevuto al visita degli amici in ospedale ad #Aosta. E loro hanno raccontato come è caduto: "Gli è saltato addosso un cane". x.com