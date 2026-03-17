Brutto incidente per Marco Giallini operato d’urgenza | a rischio le riprese di Rocco Schiavone 7

Oggi si apprende che Marco Giallini si è fratturato una gamba ad Aosta, subendo un intervento d’urgenza. La produzione della settima stagione di Rocco Schiavone è attualmente in attesa di sviluppi, poiché le riprese potrebbero subire ritardi a causa dell’incidente. La notizia ha avuto un impatto immediato sulla programmazione delle prossime settimane.

Notizia di oggi: Marco Giallini si è fratturato una gamba ad Aosta e la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone è ora in bilico. Tutti i dettagli sull’accaduto. Una brutta notizia scuote il mondo della televisione italiana. Marco Giallini, attore romano tra i più amati e apprezzati del piccolo schermo, è stato colpito da un serio infortunio durante i giorni di lavorazione della settima stagione di Rocco Schiavone. L’attore si è fratturato una gamba ed è finito in sala operatoria per un intervento chirurgico urgente. Una notizia che ha immediatamente allarmato fan, colleghi e l’intera produzione della serie Rai. Cosa è successo a Marco Giallini ad Aosta. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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