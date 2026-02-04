Le Marche ' ombelico' del futsal | ad Ancona la Finals di Coppa Italia a Pesaro l' atto conclusivo della Champions

Questa sera le Marche sono al centro del futsal italiano. A Ancona si gioca la finale di Coppa Italia, con il PalaTriccoli pieno in ogni ordine di posto. Nel frattempo, a Pesaro si svolge l’ultimo atto della Champions League. Due città, due eventi importanti, tutto nello stesso weekend.

ANCONA - Negli occhi ancora un PalaTriccoli, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Da Jesi ad Ancona il passo è breve: le Marche per il secondo anno di fila ospiteranno il maxi evento del futsal maschile, che comprende le corse.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

