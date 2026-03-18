Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha commentato la discussione avvenuta con Teo Mammucari, precisando di non aver mai imposto un’uscita dal programma. La conduttrice ha spiegato di aver sempre considerato le proposte del co-conduttore, senza arrivare a minacciare il suo allontanamento. La situazione è stata chiarita senza ulteriori dettagli o commenti.

Mara Venier parla di quando accaduto con Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In ma smentisce di aver lanciato un ultimatum sulla presenza del co-conduttore. Interpellata da Fanpage sull’argomento, la presentatrice ha chiarito: “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘ sei un pirla ’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”. Poi ha spiegato che cosa non le è piaciuto: “Ha interrotto un momento solenne. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mara Venier su Teo Mammucari: “Quando ho un ospite, lui non entrerà più. Ho sempre accettato tutte le sue proposte”

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