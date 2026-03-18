Nella puntata più recente di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno mostrato segni di tensione durante la trasmissione. Dopo l'evento, la conduttrice ha commentato pubblicamente il loro rapporto, affermando che “c’è qualcosa che non ha funzionato”. La conversazione tra i due durante la trasmissione ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa situazione.

Nella scorsa puntata di Domenica In c'è stata della tensione tra Mara Venier e Teo Mammucari, oggi la conduttrice ha parlato del loro rapporto, secondo lei "c'è qualcosa che non ha funzionato" Domenica abbiamo visto unaMara Venier abbastanza inalterata da un atteggiamento sempre più scherzoso di Teo Mammucari. Il conduttore aDomenica Inè subentrato durante l’intervista di Peppe Iodice quasi cacciando via l’ospite e poi, verso la fine,ha disturbato un momento commuovente che riguardava Mara Venier ed un addetto ai lavori. Oggi la conduttrice aFanpageha dato la sua versione dei fatti chiarendo che non vuole cacciare il collega e che ormai il loro rapporto è come se fosse fraterno (quindi anche con le dovute discussioni). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mara Venier e il rapporto con Teo Mammucari

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