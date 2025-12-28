Domenica In Mara Venier sbotta con Teo Mammucari | Ma che stai a dì?

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno vissuto un breve scambio di battute, suscitando un momento di imbarazzo tra i telespettatori. La discussione, apparentemente spontanea, ha catturato l’attenzione, sottolineando il tono informale e genuino del programma. Un episodio che ha aggiunto un tocco di naturalezza all’appuntamento domenicale su Rai 1, lasciando comunque intatta la sobria eleganza della trasmissione.

Momenti di (simpatico) imbarazzo tra Mara Venier e Teo Mammucari nell'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In, su Rai 1. Si parte con l'oroscopo di Paolo Fox, che legge stelle per il 2026 ai vip presenti in studio. Zia Mara chiede allora a Mammucari cosa si aspetta per i prossimi 12 mesi e la risposta del "disturbatore" Teo sembra quasi una provocazione: "Mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In ". " Perché questi giorni? ", domanda un po' stupita la Venier alla sua spalla. "Perché ci stiamo divertendo", replica il comico romano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45604190 La padrona di casa però insiste, quasi stizzita: "Ma è dall'inizio che ci divertiamo! Ma che stai a dì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?" Leggi anche: Il bacio di Teo Mammucari a Mara Venier in lacrime per Ornella Vanoni: “Proviamo a cambiare pagina” Leggi anche: Mara Venier a Teo Mammucari: “Come sempre mandi tutto in vacca”, siparietto alla festa di Natale vip di Spadafora Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono sul gradino: “Abbiamo dato una mentata!”; Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio; Marco Mengoni, Natale mi fa schifo. Poi lo sfregio a Gesù | .it; Serie A, Cagliari corsaro a Torino: i rossoblù si impongono per 2-1 sui granata | .it. Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: "Ma che dici?". E Ambra Angiolini innamorata: "Ma lui non lo sa" - Nella puntata del 28 dicembre, su Rai Uno, Venier ospita Paolo Fox e il suo Oroscopo per il 2026 e la Angiolini parla del rapporto con Renga: cosa è successo ... libero.it

Domenica In, Mara Venier ride dopo la caduta dei Ricchi e Poveri e scatena la rabbia sui social. Poi Delogu in imbarazzo - Andrea Delogu, i Ricchi e Poveri e Ornella Muti ospiti della puntata di Domenica In del 21 dicembre, ma suscitano scalpore le risate di Venier: cosa è successo ... libero.it

Mara Venier 'striglia' Teo Mammucari: "Per sopportarvi mi faranno santa!". Il botta e risposta a Domenica In - Vivace scambio tra i due conduttori del programma in apertura della puntata del 28 dicembre L'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In si è aperto con un vivace scambio tra Mara Venier e Teo Mamm ... today.it

Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Domenica In' condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, oggi domenica 28 dicembre alle 14.00 su Rai 1. In a facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.