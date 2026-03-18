E allora stop Mara Venier la decisione dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In

Dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In, Mara Venier ha annunciato di voler interrompere l’esperienza televisiva. La conduttrice ha deciso di fermarsi, lasciando intendere che questa sarà la sua ultima stagione in onda. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, generando commenti e reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Doveva essere un momento commovente, uno di quelli capaci di emozionare il pubblico e chi lavora dietro le quinte da anni. E invece la scorsa puntata di Domenica In si è chiusa tra tensioni e polemiche, trasformando un omaggio sentito in un caso televisivo che continua a far discutere. Al centro della vicenda c’è Mara Venier, che durante la diretta su Rai 1 stava salutando uno storico cameraman prossimo alla pensione. Un momento carico di significato, pensato per rendere omaggio a un professionista della Rai, quando all’improvviso è arrivata l’irruzione di Teo Mammucari. Un ingresso inatteso, accompagnato da una gag, che ha immediatamente cambiato il clima in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com