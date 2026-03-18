Mara Venier chiarisce la tensione con Teo Mammucari | Non entrerà più quando ho ospiti

Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, Mara Venier ha spiegato che Teo Mammucari non entrerà più nello studio quando ci sono ospiti, chiarendo così la tensione tra i due. La conduttrice ha riferito che in passato ci sono stati momenti di discussione, e ha annunciato alcune modifiche al format del programma per evitare ulteriori scontri.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Mara Venier rompe il silenzio sulla tensione con Teo Mammucari durante l’ultima puntata di “Domenica In“. In un’intervista a Fanpage, la conduttrice smentisce le voci di un conflitto grave: “Non ho mai detto o lui o me”, chiarisce, spiegando di aver chiamato Mammucari un “pirla” durante una diretta, una reazione che definisce naturale per quella situazione. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Mara Venier chiarisce la tensione con Teo Mammucari: “Non entrerà più quando ho ospiti” Articoli correlati Mara Venier su Teo Mammucari: “Quando ho un ospite, lui non entrerà più. Ho sempre accettato tutte le sue proposte”Mara Venier parla di quando accaduto con Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In ma smentisce di aver lanciato un ultimatum sulla presenza... Leggi anche: Mara Venier: “Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più” Tutto quello che riguarda Mara Venier Temi più discussi: Peppe Iodice torna a Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari non si parlano dopo uno scontro in studio; Il marito di Mara Venier Nicola Carraro rimesso in piedi al Ca’ Foncello: Ospedale d’eccellenza; Mara Venier: Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più; ''In realtà non lo vedo più'': Mara Venier in diretta tv fa una confessione 'hot' a Elettra Lamborghini. Mara Venier parla per la prima volta, la drastica decisione su Mammucari: zia Mara stavolta è davvero amareggiataDopo i fatti accaduti nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha deciso di parlare per la prima volta e chiarire come stanno le cose. donnapop.it Mara Venier chiarisce su Teo Mammucari e annuncia ritorno di IodiceMara Venier chiarisce il caso Teo Mammucari a Domenica In Mara Venier interviene in prima persona per smentire le voci di rottura definitiva con Teo M ... assodigitale.it "Dove ci sono io non ci deve essere lui" Mara Venier fa chiarezza sullo screzio con Teo Mammucari dopo la scorsa puntata di Domenica In. In un'intervista a Fanpage la conduttrice ha parlato di quello che è successo e ha di fatto smentito che Teo andrà via da - facebook.com facebook Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com