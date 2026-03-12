Restyling e nuovi libri in arrivo per la biblioteca comunale di Calci

La biblioteca comunale 'Leopoldo Meucci' di Calci si prepara a rinnovarsi con un intervento di manutenzione degli spazi interni che inizierà entro la fine di marzo. Dopo i lavori, saranno installati nuovi arredi e arriveranno anche nuovi libri, pronti per essere messi a disposizione dei visitatori. La struttura si appresta a offrire un ambiente aggiornato e più accogliente per tutti gli utenti.

L'intervento si concluderà probabilmente a maggio. Verranno rinnovati anche gli arredi con la creazione di un'area 'morbida' dedicata ai piccoli lettori "L’intervento, di circa 20mila euro per le opere di manutenzione, è volto a valorizzare e tutelare il patrimonio comunale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici e al patrimonio, Valentina Marras - e prevede il risanamento delle pareti e la sistemazione degli infissi esterni. Il progetto include inoltre un rinnovo degli arredi, per una nuova e più funzionaledistribuzione degli spazi: verranno creati angoli di lettura e di consultazione, oltre a un’area 'morbida' dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di garantire un miglior benessere a tutti gli utenti". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Città della Pieve, nuovi libri e risorse digitali per la Biblioteca comunaleGrande attenzione è stata riservata, come già avvenuto negli anni passati, alla valorizzazione della cultura e della storia locale.

Nuovi fondi (e altri libri) per la biblioteca"Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano e rafforza il ruolo della cultura sul territorio" sottolinea l’assessora Angela Pisano (foto).

Una selezione di notizie su Restyling e nuovi libri in arrivo per...

Discussioni sull' argomento Capo d’Orlando: La biblioteca si arricchisce di 500 nuovi libri e punta all'abbattimento delle barriere architettoniche; Busca, restyling alla biblioteca; Mercati rionali, il paradosso dei parcheggi fantasma: 400 posti auto chiusi e abbandonati; Giallo Limoncello – Nello Trocchia presenta Invincibili il 25 marzo a Roma al winebar Trimani.

Il Libraccio si allarga: nuovi spazi e restyling per la storica libreria di via Santa TeclaL’impero milanese dei libri usati (e nuovi) si espande, a partire dalla nostra città. Il Gruppo Libraccio – 12 librerie a Milano, con la tredicesima che sarà aperta a fine ottobre; 31 in Lombardia; 67 ... milano.repubblica.it

Riparte il percorso verso il restyling del velodromo Simeone. La giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio che stanzia i 150mila euro necessari a integrare i 600mila... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Restyling campioncino Fantacalcio Ai tempi del Celta Vigo lo chiamavano Mr Wolf che in ‘Pulp Fiction’ risolve problemi. Beh, ci sembra un soprannome abbastanza calzante.. Quanto gasa Stanislav #Lobotka in versione Harvey Keitel x.com