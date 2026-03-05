Città della Pieve nuovi libri e risorse digitali per la Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale “Francesco Melosio” di Città della Pieve ha ottenuto circa 12mila euro di finanziamenti attraverso le risorse del Piano Olivetti, inserito nel Decreto Cultura 2025 promosso dal Ministro Alessandro Giuli. Questi fondi saranno destinati all’acquisto di nuovi libri e risorse digitali, rafforzando l’offerta culturale del servizio pubblico. La somma rappresenta un importante supporto per l’aggiornamento delle dotazioni della biblioteca.

Grande attenzione è stata riservata, come già avvenuto negli anni passati, alla valorizzazione della cultura e della storia locale. I nuovi acquisti contribuiranno infatti a rafforzare la Sezione Umbria, che già conta quasi 1500 volumi, e a sostenere l’editoria di prossimità e le piccole e medie case editrici. “Prosegue così - continua la nota - un lavoro di costruzione e arricchimento del patrimonio culturale già realizzato negli anni scorsi: nel 2023, ad esempio, la Biblioteca aveva acquisito tutti i principali volumi disponibili dedicati al grande maestro del Rinascimento Pietro Perugino, ampliando in modo significativo la documentazione su uno degli artisti più importanti legati al territorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

