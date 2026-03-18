Manovra 2026 allarme conoscenza | 4 imprese su 5 ignorano gli incentivi sul costo del lavoro

La Manovra 2026 prevede incentivi sul costo del lavoro, ma secondo recenti dati, l’80% delle imprese non ne conosce l’esistenza. In questo scenario, un rappresentante di Zeta Service sottolinea che si tratta di un’opportunità per sviluppare modelli HR più evoluti. La situazione evidenzia un divario tra le misure adottate e la loro diffusione tra le aziende.

La Manovra 2026 introduce incentivi sul costo del lavoro, ma l’80% delle imprese non li conosce. Moretti (Zeta Service): “Occasione per modelli HR più evoluti”. La Manovra Finanziaria 2026 mette a disposizione delle imprese una serie di strumenti per ridurre il costo del lavoro, tra esoneri contributivi, detassazioni e agevolazioni fiscali. Eppure, secondo i dati diffusi da Unioncamere, queste opportunità restano in gran parte inutilizzate: l’80% delle aziende non conosce gli incentivi disponibili e solo il 16% delle nuove assunzioni ne beneficia. Un divario che evidenzia un problema strutturale di informazione e competenze, soprattutto nelle piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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