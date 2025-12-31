Gli incentivi sul lavoro in Manovra | dai buoni pasto agli sgravi per chi assume

La Manovra 2024 introduce diverse misure sul lavoro, tra cui buoni pasto, congedi parentali e sgravi contributivi. Queste misure mirano a sostenere imprese e lavoratori, favorendo una maggiore flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro. Di seguito, un riepilogo delle principali novità previste nella Legge di Bilancio.

Buoni pasto, congedi parentali, sgravi contributivi. Nella Legge di Bilancio c'è un pacchetto di misure sul lavoro che guarda sia alle imprese sia ai lavoratori. Incentivi al lavoro: sgravi per chi assume giovani, donne e nel Sud. Il cuore del pacchetto "lavoro" della Manovra è proroga degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. Le imprese potranno continuare a beneficiare del bonus per i giovani under 35, del bonus donne svantaggiate e dell'incentivo dedicato alle assunzioni nelle aree della Zes unica del Mezzogiorno. La misura prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi, valido sia per le nuove assunzioni sia per la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili.

