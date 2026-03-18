Il direttore sportivo del Napoli sta finalizzando l'acquisto di Exequiel Zeballos, giovane talento del Boca Juniors noto in Argentina come “el diablo”. L'operazione riguarda il mercato estivo e l'annuncio ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Manna sta lavorando intensamente per portare in azzurro il giocatore, che potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la squadra.

Giovanni Manna lavora senza sosta per il mercato estivo del Napoli. Il direttore sportivo sta chiudendo l’operazione per portare in azzurro Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che i colleghi argentini definiscono niente meno che “ el diablo “. Non è un colpo qualunque. È il tipo di affare che grida lungimiranza, visione, capacità di anticipare il mercato europeo. E Manna lo sta per riuscire a chiudere. Il “ diablo ” Zeballos e la strategia azzurra. Valter De Maggio, a ‘Kiss Kiss Napoli’, ha rivelato nel corso del programma ‘Radio Goal’ i dettagli di questa operazione. Manna sta lavorando in Argentina con determinazione tanto che De... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna chiude il colpo “diabolico”: l’annuncio infiamma l’ambiente azzurro

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