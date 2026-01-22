Napoli annuncia l’ingaggio di un nuovo attaccante, segnando una fase di rafforzamento nel calciomercato in entrata. Dopo le recenti cessioni di Lucca e Noa Lang, il direttore sportivo Giovanni Manna ha concluso un importante acquisto per completare l’organico di Antonio Conte. Questa operazione rappresenta un passo strategico per il club, che mira a consolidare la propria posizione in campionato e ad affrontare con maggiore profondità la stagione.

Si sblocca anche il calciomercato in entrata del Napoli di Antonio Conte. Dopo le cessioni di Lucca e Noa Lang, il direttore sportivo Giovanni Manna ha potuto chiudere per l’acquisto di un attaccante che rinforzi il reparto offensivo. Arriva dall’Hellas Verona Giovane. Napoli, tutto fatto per Giovane: affare da 20 milioni. Come riportato da Fabrizio Romano, è stato portato a compimento l’affare tra Napoli ed Hellas Verona per Giovane. Il talentuoso attaccante lascerà gli scaligeri e vestirà la maglia partenopea già in questo calciomercato di gennaio. Le trattative hanno raggiunto la fumata bianca sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, arriva l’annuncio di Romano: il colpo di Manna è servito

ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli, c’è l’annuncio di Romano: arriva la decisione del giocatoreRomano annuncia l’atteso aggiornamento su Mainoo-Napoli: il giovane centrocampista mostra entusiasmo per il trasferimento, mentre gli azzurri puntano forte su di lui come rinforzo strategico.

Leggi anche: ULTIM’ORA – Addio Napoli, c’è l’annuncio di Romano: “Accordo raggiunto”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: ULTIM'ORA - NOA LANG VERSO IL GALATASARAY: OPERAZIONE IN DIRITTURA D’ARRIVO; Ultim'ora Sky: Lang e Lucca starebbero per uscire.; ULTIM’ORA – Napoli, nuovo stop per Meret! Il comunicato del club e le sue condizioni; Ultim’ora – Napoli, ecco la decisione su David Neres dopo il provino: il verdetto per l’Inter.

Ultim’ora – Atalanta-Raspadori, arriva l’accordo a titolo definitivo, i dettagliIl Napoli era uno dei club interessati al suo ex calciatore, passato poi in estate all'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori. ilnapolionline.com

Offerta del Napoli per un attaccante: arriva dall’esteroDopo la delusione del terzo pareggio consecutivo in tre partite in cui il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Parma, c'è da sistemare la ... dailynews24.it

ULTIM'ORA - #Napoli, #Lucca in partenza da Capodichino: lo attende il #NottinghamForest - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Lucca va al Nottingham Forest: parte oggi, prestito a due milioni e diritto di riscatto a 35 milioni #SkySport #SkyCalciomercato x.com