Nicola D' Auria di Ascoli Satriano secondo al premio jazz ' Chicco Bettinardi’

La musica jazz si accende a Piacenza, dove Sonia Infriccioli, giovane chitarrista di 25 anni di San Benedetto del Tronto, ha vinto la prima finale del Concorso Nazionale ‘Chicco Bettinardi’ nella sezione Solisti. La giovane si è imposta su molti altri talenti e ha conquistato il pubblico al Milestone Live Club, mentre Nicola D'Auria di Ascoli Satriano si è piazzato al secondo posto. La competizione ha mostrato ancora una volta quanto il jazz italiano sia vivo e ricco di giovani promesse.

È Sonia Infriccioli, chitarrista di 25 anni originaria di San Benedetto del Tronto, la vincitrice della prima finale della sezione Solisti del Concorso Nazionale ‘Chicco Bettinardi’ che premia i nuovi talenti del jazz italiano, svoltasi sabato scorso al Milestone Live Club di Piacenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Nicola D'Auria Concorso "Chicco Bettinardi", al Milestone la seconda finale dedicata ai Gruppi Sabato sera al Milestone di Piacenza si svolge la seconda finale del Concorso Nuovi talenti del jazz italiano, al via al Milestone live club le finali del Concorso Bettinardi Sabato sera al Milestone Live Club di Piacenza si sono svolte le prime finali del Concorso Nazionale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nicola D'Auria Argomenti discussi: Nicola D'Auria di Ascoli Satriano tra i cinque finalisti del premio jazz 'Chicco Bettinardi’ - FoggiaToday; L’Abruzzo celebra il Carnevale a tavola: torna la Conviviale Regionale dell’Accademia Italiana della Cucina; GIOVEDÌ GRASSO L'ACCADEMIA DELLA CUCINA LO CELEBRA CON SERATE IN TUTTO L'ABRUZZO; Giovedì Grasso, l’Abruzzo si mette a tavola: nove delegazioni unite per celebrare il Carnevale. Nicola D'Auria di Ascoli Satriano tra i cinque finalisti del premio jazz 'Chicco Bettinardi’I finalisti della serata, in rigoroso ordine alfabetico, sono Nicola D’Auria al vibrafono, classe 2001 originario di Ascoli Satriano, musicista versatile con un solido background tra jazz e musica ... foggiatoday.it NICOLA D'AURIA Un giovane talento della provincia di Foggia in finale al Concorso Nazionale Bettinardi 2026Piacenza, gennaio2026 –Sabato 7 febbraio alle ore 21.30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita la prima finale del Concorso Nazionale Chicco Bettinardi per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, appun ... statoquotidiano.it ’ Vedi risultati, classifica e prossimo turno aggiornati https://www.sanmarcoinlamis.eu/2026/02/la-virtus-si-rialza-e-ne-fa-9-allascoli-satriano/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.