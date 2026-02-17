Italia maltempo senza sosta | allerta valanghe al Nord nuove piogge in arrivo e rischio coste al Sud
Il maltempo continua a colpire l’Italia, causando allerte valanghe al Nord e preoccupazioni per le coste del Sud. Le intense nevicate e le piogge frequenti hanno portato a rischi concreti, come frane e dissesti. Nelle regioni settentrionali, le autorità hanno già predisposto interventi di emergenza per le zone più a rischio. Nel frattempo, le previsioni indicano che nuovi temporali arriveranno nelle prossime ore, aggravando la situazione.
Inverno Instabile: L’Italia tra Allerta Valanghe, Tregua e un Nuovo Peggioramento. L’Italia è stretta tra un inverno climaticamente anomalo e la promessa di una breve tregua, prima di un nuovo peggioramento atteso tra giovedì e venerdì. Dopo sei settimane di maltempo e un surplus pluviometrico nazionale del 60%, il Paese si prepara a un’ulteriore ondata di freddo che riporterà la neve a quote basse al Nord e maltempo al Centro. La situazione, già critica, richiede attenzione e prudenza, soprattutto nelle zone alpine dove il rischio valanghe è attualmente al massimo livello. Un Inizio d’Anno da Record e un Quadro Preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il meteo spacca in due l’Italia: prosegue la tregua dal maltempo al Nord, mentre piogge e mareggiate insistono al Centro-Sud
Il Nord d’Italia gode di un cielo più sereno, il sole fa capolino e le temperature salgono, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia.
Maltempo in Italia fino a venerdì: piogge intense e rischio nubifragi al SudLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo senza sosta sull'Italia: ecco perché e quando ci sarà una tregua; Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 persone; Una perturbazione dietro l'altra, il maltempo non si ferma; Allerta Meteo, il Centro/Sud si prepara alla nuova violenta ondata di maltempo di lunedì e martedì: è di nuovo allarme per fenomeni estremi!.
Maltempo senza sosta in Italia: scossone meteo con altre due perturbazioniAncora maltempo sull'Italia: le previsioni meteo nel nostro Paese vedranno due nuove perturbazioni movimentare la settimana. newsmondo.it
Maltempo senza sosta: burrasche e frane al Centro-SudMaltempo senza tregua: burrasche vento e piogge al Centro-Sud, frana a Vico Equense invade statale. Perturbazione domani, mareggiate coste fino fine mese ... ilmetropolitano.it
Maltempo, scuole chiuse domani 17 Febbraio: l’elenco dei comuni in Italia - facebook.com facebook
Maltempo e freddo, effetto ciclone sull'Italia: cosa dice il meteo, le previsioni x.com