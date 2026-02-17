Italia maltempo senza sosta | allerta valanghe al Nord nuove piogge in arrivo e rischio coste al Sud

Il maltempo continua a colpire l’Italia, causando allerte valanghe al Nord e preoccupazioni per le coste del Sud. Le intense nevicate e le piogge frequenti hanno portato a rischi concreti, come frane e dissesti. Nelle regioni settentrionali, le autorità hanno già predisposto interventi di emergenza per le zone più a rischio. Nel frattempo, le previsioni indicano che nuovi temporali arriveranno nelle prossime ore, aggravando la situazione.

Inverno Instabile: L’Italia tra Allerta Valanghe, Tregua e un Nuovo Peggioramento. L’Italia è stretta tra un inverno climaticamente anomalo e la promessa di una breve tregua, prima di un nuovo peggioramento atteso tra giovedì e venerdì. Dopo sei settimane di maltempo e un surplus pluviometrico nazionale del 60%, il Paese si prepara a un’ulteriore ondata di freddo che riporterà la neve a quote basse al Nord e maltempo al Centro. La situazione, già critica, richiede attenzione e prudenza, soprattutto nelle zone alpine dove il rischio valanghe è attualmente al massimo livello. Un Inizio d’Anno da Record e un Quadro Preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Nord d’Italia gode di un cielo più sereno, il sole fa capolino e le temperature salgono, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia.

