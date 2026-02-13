Muro di contenimento crolla su una casa | una persona travolta e uccisa dai detriti

A Formello, in provincia di Roma, un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato a causa delle forti piogge, travolgendo una casa e uccidendo un uomo di 60 anni. Il crollo, avvenuto nella tarda mattinata, ha seppellito il proprietario sotto i detriti, che sono stati recuperati poco dopo dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto.

Tragedia a Formello in provincia di Roma, dove una persona di 60 anni è morta nel crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo.