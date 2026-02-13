Crolla muro di contenimento casa travolta dai detriti | una vittima

A Roma, Marco Ricci, un uomo di 45 anni, ha perso la vita questa mattina quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato, travolgendo la sua abitazione situata in zona Tor Bella Monaca. Il crollo, causato dalle intense piogge delle ultime ore che hanno indebolito le fondamenta, ha seppellito sotto i detriti la casa di Ricci, che viveva da solo. Una squadra di volontari e i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per recuperare eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Le ultime ore sono state segnate da una nuova ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio diverse aree del Paese. Piogge torrenziali, raffiche di vento e un continuo alternarsi di temporali stanno creando disagi diffusi, con fiumi sotto osservazione e versanti montani monitorati per il crescente rischio idrogeologico. La situazione resta delicata soprattutto nelle zone già colpite in passato da frane e smottamenti, dove il terreno, saturo d’acqua, fatica ad assorbire ulteriori precipitazioni. >> Scossone nei sondaggi: tutti i numeri. Cosa succede In molte regioni la Protezione civile ha diramato allerte per criticità idraulica e idrogeologica, invitando i cittadini alla massima prudenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Muro di contenimento crolla su una casa: una persona travolta e uccisa dai detriti A Formello, in provincia di Roma, un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato a causa delle forti piogge, travolgendo una casa e uccidendo un uomo di 60 anni. Paura a Ischitella, crolla muro di contenimento su una scalinata: "Poteva essere una tragedia" Contenuti correlati Argomenti discussi: Formello, muro di contenimento e travolge abitazione: 58enne muore sotto le macerie; Crolla il muro di contenimento di uno spazio privato, transenne in Vicolo della Pace; Saluzzo, crolla muro di contenimento nel centro storico: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]; Il muro di contenimento crolla sulla palazzina sottostante, muore un 58enne. Muro di contenimento crolla su una casa: una persona travolta e uccisa dai detritiTragedia a Formello in provincia di Roma, dove una persona di 60 anni è morta nel crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo ... fanpage.it Tragedia nella notte a Formello: crolla un muro, muore un uomoCRONACA – Tragedia nella tarda serata di ieri a Formello. Intorno alle 22:45 un muro di contenimento è improvvisamente crollato, finendo contro un’abitazione sottostante in via Nazario ... lanotiziaoggi.it Maltempo, a Bultei crolla il muro di fronte alla Chiesa: distrutta un'auto - VIDEO - facebook.com facebook Maltempo, crolla muro sostegno piazza a Mazzeo. Sindaco Taormina valuta evacuazione borgo #ANSA x.com